8 Haz 2024 16:31
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News ID: 85502335
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Kolombiya'dan İsrail'e ambargo

8 Haz 2024 16:31
News ID: 85502335
Kolombiya'dan İsrail'e ambargo

Tahran, İRNA- Kolombiya hükümeti, Siyonist rejime Gazze savaşını sona erdirmesi yönünde baskı yapmak amacıyla bu rejime kömür ihracatını durdurma kararı aldı.

Kolombiya Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı kararnameye göre Bogota hükümeti, Gazze'deki çatışmayı durdurması için Siyonist rejime baskı uygulamak amacıyla bu rejime kömür ihracatını durdurma kararı aldı.

Bu karar, bir Latin Amerika hükümetinin İsrail'e uyguladığı ilk ticari ambargodur. Ticari ambargo şu ana kadar alınan diplomatik tedbirlerin ötesine geçiyor.

Kolombiya Dışişleri, Maliye ve Enerji Bakanlarının da desteklediği bu karar Ukrayna Barış Konferansı'na katılmak üzere şu anda Avrupa'da bulunan Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek.

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