İstanbul’daki D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı başladı

Toplantıya Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammad Hasan, Bangladeş Sosyal Refah Bakanı Dipu Moni'nin yanı sıra Mısır ve Nijerya'dan da üst düzeyde yekililer katıldı.

Daha önce toplantıyla ilgili yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daveti üzerine düzenlenen toplantıda, D-8 koalisyonunda başta kuşatma altındaki Gazze Şeridi sakinleri olmak üzere Filistin halkına daha fazla destek ve dayanışma sağlanması bekleniyor.”

D-8 üyesi ülkelerin bakanları ve üst düzey heyetlerinin hazır bulunduğu bu olağanüstü toplantıda, Filistin halkının sıkıntı ve acılarının azaltılması için insani yardım ve diğer gereklilikler ele alınacak.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda konuşmanın yanı sıra, bu toplantıya katılan dışişleri bakanlarıyla bir araya gelerek, Siyonist rejimin suçlarını durdurmak ve ayrıca Gazze Şeridi ve Refah'ta kuşatma altındaki Filistin halkına acil yardım göndermek için İslam ülkelerinin tutarlı eyleme geçmesi gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulunacak.