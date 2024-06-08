UAEA Yönetim Kurulu’nun İran karşıtı kararı tamamen siyasi

Laristan milletvekili Alaaddin Burucerdi, İRNA'nın parlamento muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’nun İran karşıtı kararına tepki göstererek, “Bu kararın İngiltere, Fransa ve Almanya’nın önerisi üzerine çıkarılması mevcut atmosfere aykırıydı. Çünkü İran’ın ajans ile işbirlikleri sürüyor. ” dedi.

Alaaddin Burucerdi, “İngiltere, Fransa ve Almanya nükleer anlaşmanın ikili bir anlaşma olduğunu biliyor. Biz yaptırımların kaldırılması karşılığında bazı sektörlerde kısıtlamalar getirilmesi konusunda anlaştık. ” ifadesini kullandı.

Burucerdi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu’nun İran karşıtı kararını kınayarak bunu tam olarak siyasi bir karar olarak nitelendirdi.