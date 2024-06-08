Türkiye ve Venezuela arasında petrokimya, gaz ve altın alanlarında anlaşma

Venezolana de Televisión kanalına konuşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro,Türkiye ile petrokimya, gaz ve altın sektörlerinde ortak projelerin geliştirilmesi amacıyla 3 yeni anlaşma imzaladıklarını bildirdi.

Venezuela’da 28 Temmuz'da düzenlenecek devlet başkanlığı seçimi için kampanya yürüten Maduro, Venezuela’nın güneyindeki Arco Minero bölgesinden altın madenciliği için Türkiye ile anlaşma imzalandığını duyurdu.

Venezuela ayrıca amonyak üretmek ve "gaz sahalarından" yararlanmak için bir rafineri inşa etmek üzere Türkiye ile anlaşma imzaladı.

Bu projeleri "stratejik" olarak nitelendiren Maduro açıklamasına, “Venezuela ve Türkiye, Karakas’ın sahip olduğu devasa petrokimya kapasitelerine yatırım yapmaya ve bunları geliştirmeye devam etmek için önemli yeni adımlar planladı” ifadesini ekledi.

Karakas ve Ankara 29 Mayıs’ta ikili ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında tarım, sağlık ve tıp bilimleri, sivil havacılık, insan haklarının korunması, eğitim ve üniversite bursları gibi çeşitli alanlarda 9 anlaşma imzalamıştı.

Türkiye ve Venezueşa arasındaki ticaret 2023 yılında 800 milyon doların üzerine çıkmıştı. Her iki ülke bu rakamın 2024 yılında 3 milyar dolara çıkmasını bekliyor.

Venezuela hükümetine göre Karakas'tan Ankara'ya yapılan ithalat 2022'de 691 milyon dolara ulaşmıştı. Bu rakam 2021'e göre yüzde 25 artış göstermişti.