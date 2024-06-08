Liberman: Siyonist rejim Gazze’de aşağılandı

Filistin Enformasyon Merkezi’ne göre, Siyonist rejimin eski Savaş Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman rejimin kuzeyi kaybettiğini ve istediğini yapan Hizbullah'a teslim olmaya devam ettiğini duyurdu.

Avigdor Liberman açıklamasında “7 Ekim 2023'ün üzerinden tam 8 ay geçmesine rağmen İsrail Hamas’ı yok etmeyi ve İsrailli esirleri Gazze’den geri getirmeyi başaramadı.” ifadelerini kullandı.

Siyonist rejimin eski Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid da yaptığı açıklamada Binyamin Netanyahu'nun yozlaşmış kabinesinin bu rejimdeki kötü siyasi koşulları durdurma kapasitesine sahip olmadığını ifade etti.