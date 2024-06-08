8 Haz 2024 10:29
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News ID: 85501731
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Liberman: Siyonist rejim Gazze’de aşağılandı

8 Haz 2024 10:29
News ID: 85501731
Liberman: Siyonist rejim Gazze’de aşağılandı

Tahran, İRNA- Siyonist rejimin eski Savaş Bakanı ve  İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman dün gece yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin Gazze Şeridi’nde aşağılandığını itiraf etti.

Filistin Enformasyon Merkezi’ne göre, Siyonist rejimin eski Savaş Bakanı ve  İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman rejimin kuzeyi kaybettiğini ve istediğini yapan Hizbullah'a teslim olmaya devam ettiğini duyurdu.

Avigdor Liberman açıklamasında “7 Ekim 2023'ün üzerinden tam 8 ay geçmesine rağmen İsrail Hamas’ı yok etmeyi ve İsrailli esirleri Gazze’den geri getirmeyi başaramadı.” ifadelerini kullandı. 

Siyonist rejimin eski Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid da yaptığı açıklamada Binyamin Netanyahu'nun yozlaşmış kabinesinin bu rejimdeki kötü siyasi koşulları durdurma kapasitesine sahip olmadığını ifade etti.

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