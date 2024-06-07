7 Haz 2024 14:56
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News ID: 85501207
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Asya kıtası sıralamasının birincisi Ferzane Fesihi oldu

7 Haz 2024 14:56
News ID: 85501207
Asya kıtası sıralamasının birincisi Ferzane Fesihi oldu

Tahran, İRNA - Farzane Fesihi, son yarışmalarda gösterdiği başarının ardından Asya 100 metre yarışını da birincilikle noktaladı.

Dünya Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre, Asya şampiyonluğu rekoruna sahip, İranlı atlet Farzane Fesihi, tüm rakiplerini geride bırakarak 100 metre bayanlar sıralamasında zirveye yerleşti.

İran'ın atletizm sporcularından biri olan ve Paris Olimpiyatları'na katılma şansı yakalayan Fesihi, üst üste ikinci kez dünyanın en önemli spor etkinliğine katılmaya çalışmalarını sürdürüyor. 

Bundan önce ilk defa Asya kıtası sıralamasında İran'ı sadece Londra Olimpiyatları'nda ikinci olan İhsan Haddadi temsil etmişti.

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