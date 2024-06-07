Asya kıtası sıralamasının birincisi Ferzane Fesihi oldu

Dünya Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre, Asya şampiyonluğu rekoruna sahip, İranlı atlet Farzane Fesihi, tüm rakiplerini geride bırakarak 100 metre bayanlar sıralamasında zirveye yerleşti.

İran'ın atletizm sporcularından biri olan ve Paris Olimpiyatları'na katılma şansı yakalayan Fesihi, üst üste ikinci kez dünyanın en önemli spor etkinliğine katılmaya çalışmalarını sürdürüyor.

Bundan önce ilk defa Asya kıtası sıralamasında İran'ı sadece Londra Olimpiyatları'nda ikinci olan İhsan Haddadi temsil etmişti.