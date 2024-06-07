Gazze'de çatışmalar devam ediyor/ El Vasati bölgesinde 5 günde 200 şehit

El Meyadin'de yer alan habere göre, Siyonist rejim, bugün Nuseyrat kampında sivil bir aracı hedef aldı. Saldırıda 2 kişi şehit olurken çok sayıda kişi de yaralandı.

Refah'ın güneyinde de işgalci güçlerin topçu saldırıları ve açtığı ateş sonucu bir kişi şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ayrıca El Megazi kampındaki bir ev de İsrail'in hava saldırılarında hedef alındı ​​ve 5 kişi şehit oldu.

Gazze'nin güneyindeki Basra mahallesi ile Selam Camii yakınında bir evin bombalanması sonucu 2 kişi şehit oldu, 6 kişi de yaralandı.

Öte yandan El Meyadin muhabiri, Filistinli savaşçılar ile işgalciler arasındaki çatışmaların Refah'ın batısına yayıldığını ve dün gece Alam ve Al-Şakoş bölgesinde en yoğun ve şiddetli çatışmalara tanık olduklarını bildirdi.

Ayrıca haber kaynakları, Siyonist rejim güçlerinin, Han Yunus'un doğusundaki Haza'a bölgesinde çok sayıda sivili hedef aldığını ve bu saldırılarda 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Medyada bu sabahtan bu yana Gazze'de toplam 15 kişinin şehit olduğu belirtirken, Siyonist rejimin son 5 günde merkez bölgeye yönelik saldırıları sonucunda 200'den fazla kişinin şehit olduğunu bildirdi.

Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının üzerinden 240 günü aşkın süre geçti. Başarı elde edemeyen bu rejimde, her geçen gün daha fazla iç ve dış krize sürükleniyor.

İşgalci rejim bu bölgede katliamlar, yıkımlar, savaş suçları, uluslararası yasaların ihlali, yardım kuruluşlarının bombalanması ve kıtlıktan başka bir şey gerçekleştiremedi.

Siyonist rejim, üzerinden bu kadar uzun zaman geçmesine rağmen yıllardır kuşatma altında olan küçük bir alanda direniş gruplarını yenilgiye uğratmayı başaramamış ve hatta Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde işlediği açık suçlar ve Refah kapısına düzenlenen saldırı nedeniyle dünya kamuoyunun desteğini kaybetmiş durumda.