İran'da gıda enflasyonu yüzde 23,1'e düştü

Dünya Bankası, dünyadaki gıda enflasyonuna ilişkin hazırladığı raporda, İran'ın 2024 yılının dördüncü ayındaki gıda enflasyon oranının bu yılın nisan ayına göre yüzde 23,1 olduğunu açıkladı.

İran'da gıda enflasyonu bu ay bir önceki aya göre 1,4 oranında azaldı.

Dünya Bankası, İran'ın gıda enflasyon oranının Mart 2024'te Mart 2023'e eşit olarak %24,5 olacağını tahmin etmişti.

Dünya ülkeleri arasında gıda enflasyonu en yüksek Arjantin'de bulunuyor, bu ülkenin Nisan 2024'teki gıda enflasyonu oranı %293 ile diğer tüm ülkelerden daha yüksek.