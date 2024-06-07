Kızıldeniz'in 19 ve 27 mil açıklarında iki ayrı patlama

Şirket, Al-Mukha'nın 27 deniz mili batısında bulunan bir geminin yakınında iki patlama meydana geldiğini duyurdu. Saatler önce de Al-Mukha'nın 19 deniz mili batısında bulunan bir geminin yakınında patlama olduğu bildirilmişti.

Ensarullah hareketinin lideri Seyid Abdul Melik el-Husi Perşembe günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sona erene kadar Siyonist rejim gemileri ve bu rejimle bağlantılı gemilerin hedef alınmaya devam edileceğine işaret ederek "Güçlerimizin bu hafta Kızıldeniz, Makran, Hint Okyanusu ve Um al-Raşraş limanında gerçekleştirdiği operasyonların sayısı 11'e ulaştı. Bu operasyonlar 36 adet balistik ve kanatlı füze ve İHA ile gerçekleştirildi." açıklamasından sonra bu patlamalar gerçekleşti.