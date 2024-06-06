Türkiye Başkonsolosu: Meşhed ile ilişkilerimizi genişletmeye hazırız

Meşhed Belediye'sinden edinilen bilgilere göre, Sinan Cem Baş Çarşamba gecesi Meşhed Büyükşehir Belediye Başkanı ile yaptığı görüşmede Meşhed'in, Asya metropolleri arasında stratejik bir konuma sahip olduğunu kaydetti.

Meşhed Belediye Başkanı Muhammed Rıza Kalender Şerif de bu görüşmede İran ve Türkiye'nin başta kültür ve din olmak üzere derin ortak noktaları bulunduğunu ve bunun da iki ülkenin kardeşliğini pekiştiğine dikkat çekerek "İki ülke arasında ekonomik, kültürel ve sosyal olmak üzere çeşitli alanlarda birçok ortak nokta bulunmakta ve insanlık uygarlığı tarihi kadar eski bir derinliğe sahip olan bu benzerlikler, bizi ilişkilerimizi eskisinden daha fazla artırmaya doğru yönlendiriyor." dedi.

Kalender Şerif ayrıca "İran İslam Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında özellikle İran'ın 13. Hükümet dönemindeki ilişkiler, iki ülke hükümeti ve halkı arasında güç ve dostluğun simgesi olmuştur." ifadelerini kullanırken "Şehit Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne son ziyareti ve önemli ve yol gösterici mutabakat zaptının imzalanması, Ayetullah Reisi'nin Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin derinleştirilmesi ve genişletilmesiyle ilgilendiğini gösterdi ve bu bakımdan Meşhed Büyükşehir Belediyesi Şehit Reisi ve Emir Abdullahiyan'ın dış politika öğretilerinin mirasçısı olarak görmektedir." açıklamasında bulundu.

Kalender Şerif sözlerinin devamında

"Cumhurbaşkanımızın şehadeti ve sel felaketinde çok sayıda Meşhed vatandaşının hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı gönderen Türkiye Başkonsolosuna takdirle şükranlarımı sunuyor, her zaman Türkiye milleti ve hükümetinin yanında olduğumuzu belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Meşhed ile Türkiye arasında başta din turizm olmak üzere önemli konulardan birinin turizm olduğuna dikkat çeken Kalender Şerif, Meşhed'in özellikle ziyaretçilerin seçtiği önemli bir turistik şehir olduğunu ve yılda 30 milyondan fazla ziyaretçisinin bulunduğuna işaretle bu sayıdan 4 milyonun yabancı ziyaretçiler ve turistlerden oluştuğu ve İran'da Meşhed'in turistler tarafından en çok ilgi gören şehirlerden biri olduğunu da sözlerine ekledi.

Meşhed Belediye Başkanı "Bu metropolün ilgili kurumlar tarafından İslami İran'ın kentsel diplomasisinin merkezi olarak belirlenmiş olması, ayrıca Meşhed ve İstanbul'un ortak özellikleri de göz önüne alındığında, özellikle bu iki kentin şehirler alanındaki en önemli küresel kuruluşlar olan "Metropolis" ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) içindeki etkisi dikkate alınarak bu konuda işbirlikçi çalışmalar oluşturmak ve bir kardeşlik anlaşması imzalayabilmek için özellikle "yenilikçi şehirler" alanında gerekli deneyimlerin paylaşılması arzumuzu belirtmek isteriz." dedi.

Kalender Şerif ayrıca "Tus ve Firdevsi'nin mezarının özel konumu itibariyle, Tus ve Türkiye'nin Haran kentlerinin ortak tarih alanında kız kardeşler olarak tanıtılması önerilmektedir. Ayrıca Meşhed'de turizm ekseninin türbe ziyareti olması nedeniyle Meşhed'in ve hatta İslami İran'ın en önemli kentsel ziyaret bölgesi olan Samen bölgesinin Konya şehri ile kardeşlik bağını talep ediyoruz." diyen Kalender Şerif "Meşhed ve Türkiye şehirleri arasındaki önemli konulardan biri de iki ülkenin şehir turizmi hedeflerini ilerletmek için ortak bir şirketin kurulması olabilir." ifadesini kullandı.

Kalender Şerif görüşmede ekonomi ve ticaret sektörüne de değinirken "Meşhed ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilere ilişkin Türkiye Başkonsolosluğu'nun önerilerini memnuniyetle karşılıyoruz. İki ülke arasındaki mübadelelerin yıllık 13 milyon dolar civarında olduğu, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın son Türkiye ziyaretinde bu rakamın 30 milyon dolara çıkarılacağı vurgulanmıştı ki kent diplomasisi ve kentler arası iletişim, bu önemli konuyu pratikte gerçekleştirmenin en hızlı ve en iyi yoludur." dedi.