6 Haz 2024 13:03
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News ID: 85500563
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İran’dan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın kararına tepki

6 Haz 2024 13:03
News ID: 85500563
İran’dan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın kararına tepki

Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanlığı Tahran’a karşı karar alan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu’na tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Tahran’a karşı karar alan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu’na tepki gösterdi.

Bakanlık tarafından yayınlanan açıklamada "İran İslam Cumhuriyeti, bu kararın sunulmasını ve onaylanmasını siyasi ve yapıcı olmayan bir eylem, Batılı ülkelerin başarısız politikasının devamı ve bunu bağımsız ülkelere karşı uluslararası mekanizmaları siyasi olarak kötüye kullanma girişimi olarak görmektedir. İran İslam Cumhuriyeti, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile teknik işbirliğini sürdürmeye devam edecektir. Bu kararın yayınlanmasının, İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer enerjiden barışçıl şekilde yararlanmaya devam etme iradesi üzerinde hiçbir etkisi olmayacak." ifadelerine yer verildi.

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