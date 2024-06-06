Kemalvendi: İran siyasi baskılara rağmen temel haklarından vazgeçmeyecek

Behruz Kemalvendi, 5 Haziran 2024 Çarşamba günü, İRNA'nın dış politika muhabirinin, İran İslam Cumhuriyeti'nin Batılı ülkeler tarafından UAEA yönetim kurulunda bir karar çıkarılmasına karşı eylemiyle ilgili sorusuna yanıt olarak, "Daha önce bir karar çıkarmanın yapıcı olmayan bir eylem olduğunu söylemiştik" dedi.

Kemalvendi, "Bugünden itibaren koruma çerçevesindeki tedbirlere başladık. Batılı ülkelerden uluslararası kurumları kötüye kullanmak ve baskı yaklaşımlarına başvurmak yerine etkileşim ve işbirliği yolunu seçmeleri bekleniyor. Tecrübe onlara İran'ın siyasi baskı karşısında temel haklarından vazgeçmediğini kanıtlamış olmalı." diye konuştu.