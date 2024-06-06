Putin :Reisi'nin ikili ilişkilerdeki başarılarını sürdüreceğiz

Putin, Naderi'nin sorusu üzerine, "Şehit Reisi, Tahran-Moskova ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadı. Bu dönemde elde edilen başarılar korunup sürdürülecektir." dedi.

Vladimir Putin, bu sözleri yıllık geleneğe uygun olarak, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun oturum aralarında yerli ve yabancı haber ajanslarının yöneticileriyle yaptığı görüşmede söyledi.

Putin, "İran'la ekonomik ve ticari ilişkilerden yanayız ve özellikle yüksek teknolojiler alanında işbirliğini genişletmeyi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Vladimir Putin, "Cumhurbaşkanı Reisi ile çok iyi ilişkilerimiz vardı. Güvenilir bir ortak ve çok ciddi bir politikacıydı, aynı zamanda kendine özgü bir mizah anlayışına sahip bir insandı. Sayın Reisi döneminde varılan anlaşmaları hâlâ genişletmeye çalışıyoruz, doğru yoldayız ve ilişkiler gelişiyor. Sayın Reisi bu konuda çok önemli bir rol oynadı." ifadelerini kullandı.

Rusya Cumhurbaşkanı Putin, "İran'ın durumu iyi ve istikrarlıdır ve İran'daki yürütme erki tamamen düzenli ve güçlüdür" diye konuştu.