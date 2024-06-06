E-3'ün İran'ın nükleer programına ilişkin kararı UAE yönetim kurulunda onaylandı

20 lehte, 2 aleyhte ve 12 çekimser oyla kabul edilen bu kararda, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliğine değinilmeksizin, Tahran'dan, güvenlik önlemi olduğu iddia edilen sorunları çözmek için "gerekli ve acil önlemler" alması isteniyor.

Bu karar aynı zamanda İran'dan, Tahran ile UAEA arasında kalan tüm sorunların çözümüne ilişkin 4 Mart bildirisinin "gecikmeden" uygulamasını ve İran'ın 9. madde kapsamında egemenlik haklarına dayanarak iptal ettiği UAEK denetçilerinin yetkilerini geri vermesini talep ediyor.

Söz konusu belge, Siyonist rejimin sahte belgelerine dayanan siyasi iddiaları tekrarlayarak, Tahran'dan "İran'da belirtilmeyen iki yerde bulunan insan yapımı uranyum parçacıkları" konusunda inandırıcı açıklamalar yapmasını ve mevcut yer(ler)i Kuruma bildirmesini talep ediyor."

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişleri İran'ın nükleer tesislerini birçok kez ziyaret etmiş ve ülkenin barışçıl nükleer enerji programının askeri amaçlara saptığını gösteren hiçbir kanıta rastlamamıştı. İran da nükleer anlaşma çerçevesinde Ajans ile işbirliğini sürdürerek, geri kalan konuların ajansın önyargısı olmadan profesyonel bir yaklaşımla çözülebileceğini vurguluyor.

Ancak E-3ün aceleci ve yapıcı olmayan kararında, İran'ın "geriye kalan tüm güvenlik önlemleri sorunlarını çözmek için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile gerekli, tam ve net bir işbirliği" yapmaması halinde, kurumun Genel Müdüründen "Kapsamlı bir rapor hazırlaması" istenebileceği ve İran'ın nükleer programıyla ilgili geçmişteki ve günümüzdeki sorunlarla ilgili olarak, mevcut bilgilere dayanarak, beyan edilmemiş nükleer maddelerin varlığı veya kullanılması olasılığının değerlendirileceği iddia edildi.

Bu, nükleer anlaşmanın uygulanmasından ve İran'ın barışçıl nükleer programına ilişkin güvenlik iddiaları davasının kapatılmasından sonra Batılı ülkelerin Siyonist rejim tarafından İran'a karşı sunduğu bir kararın dördüncü kez sunulmasıdır.