Rusya'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu başladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve dünyadan haber ajanslarının müdürleri yer alacağını belirtti.

Peskov’un bildirdiğine göre, SPIEF-2024 kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin’in bu toplantıda diğer davet edilen uluslararası medya yöneticileriyle görüşeceği bekleniyor.

Peskov, hukuka dayalı işbirliğini ve değişen dünya koşullarında karşılıklı yararı bu forumun ana gündemini oluşturduğunu bildirdi.

İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (İRNA) Genel Müdürü Ali Nadıri de Rusya Devlet Başkanı Putin’in danışmanının davetlisi olarak bu toplantıya katılmak üzere St. Petersburg'a gitti.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF-2024) 8 Haziran’a kadar dünyanın önde gelen uzmanlarına ev sahipliği yapacak.