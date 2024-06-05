Türkiye, İran'a ait 55 tarihi eseri iade etti

TRT Haber’e göre bu eserler, Erzurum Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünde düzenlenen törenle Türkiye ile İran arasında imzalanan “Kültür Varlığının Yasa Dışı İthali ve İhracının, Transitinin ve Mülkiyet Transferinin Yasaklanması ve Önlenmesine İlişkin Anlaşma” kapsamında İran yetkililerine iade edildi.

Kültür Varlığının Yasa Dışı İthali ve İhracının, Transitinin ve Mülkiyet Transferinin Yasaklanması ve Önlenmesine İlişkin Anlaşma, 24 Ocak 2024’de İran Cumhurbaşkanı Şehit Reisi’nin Türkiye ziyareti sırasında iki ülkenin yetkilileri arasında imzalanmıştı.

Yapılan iade töreninde konuşan Türkiye Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz Ankara'nın uzun süredir tarihi ve kültürel eser kaçakçılığıyla ilgili özenli ve kapsamlı bir operasyon yürüttüğünü ifade etti.

İran’ın Erzurum Başkonsolosu Muhammad İbrahimi ise eserlerin iadesi nedeniyle Türkiye’ye teşekkür etti.

İbrahimi ayrıca İran’ın, UNESCO'ya en çok kültürel eser kaydettiren ülkelerden biri olduğunu belirtti.