Siyonist esir aileleri Tel Aviv’de protesto gösterisi düzenledi

El Cezire muhabiri, Siyonist esirlerin ailelerinin işgal altındaki topraklarda bulunan 60 bölgede protesto düzenleyerek, Filistin direnişi ile esir takası anlaşması imzalanması çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Siyonist esirlerin ailelerinin protestolarının sürdüğünü açıklayan El Cezire muhabiri, protestocuların işgal altındaki Filistin topraklarındaki ana yolları kapattıklarını duyurdu.

Siyonist rejimi kanalı Kanal 12 televizyonu da dün akşam, Siyonist esir ailelerinin savaşın devam etmesini ve Siyonist rejim kabinesinin esir değişimine ilişkin bir plan yapmamasını protesto ettiğini bildirdi.