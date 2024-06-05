Hamas'tan İsrail ile anlaşma şartı

Hamdan, “Arabulucu taraflardan aldığımız öneriyi Katarlı kardeşlere bildirdik ve bunu kabul ettiğimizi duyurduk” ifadesini kullandı.

öneriyi 5 Mayıs’ta aldıklarını ve 6 Mayıs’ta ise bunu kabul ettiklerini belirten Usame Hamdan, İsrail’den bu öneriye net bir yanıt gelmediğini ifade etti.

İsrail’in açıklamalarının kalıcı bir ateşkes ve Gazze'den tam olarak çekilmesini sağlamadığını ifade eden Hamdan, “Bu konu ABD başkanının açıklamalarıyla tutarlı değil” dedi.

İşgalcilerin yalnızca esirlerini serbest bırakıp savaşı yeniden başlatmak istediklerini belirten Hamdan, “Esirlerimizin serbest bırakılacağı adil bir takas anlaşması olmadığı sürece işgalciler, esirlerinin yüzünü görmeyecektir” ifadelerinde bulundu.