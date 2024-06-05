5 Haz 2024 10:19
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News ID: 85499269
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Hamas'tan İsrail ile anlaşma şartı

5 Haz 2024 10:19
News ID: 85499269
Hamas'tan İsrail ile anlaşma şartı

Tahran, İRNA- Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, “Gazze’de kalıcı bir ateşkes sağlanmadan, işgalciler Gazze'den çekilmeden ve esir takası anlaşmaması imzalanmadan Siyonist rejimle herhangi bir anlaşma yapmayacağız” dedi.

Hamdan, “Arabulucu taraflardan aldığımız öneriyi Katarlı kardeşlere bildirdik ve bunu kabul ettiğimizi duyurduk” ifadesini kullandı.

öneriyi 5 Mayıs’ta aldıklarını ve 6 Mayıs’ta ise bunu kabul ettiklerini belirten Usame Hamdan, İsrail’den bu öneriye net bir yanıt gelmediğini ifade etti.

İsrail’in açıklamalarının kalıcı bir ateşkes ve Gazze'den tam olarak çekilmesini sağlamadığını ifade eden Hamdan, “Bu konu ABD başkanının açıklamalarıyla tutarlı değil” dedi.

İşgalcilerin yalnızca esirlerini serbest bırakıp savaşı yeniden başlatmak istediklerini belirten Hamdan, “Esirlerimizin serbest bırakılacağı adil bir takas anlaşması olmadığı sürece işgalciler, esirlerinin yüzünü görmeyecektir” ifadelerinde bulundu.

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