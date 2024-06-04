Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, yapıcı olmayan ve siyasi amaçlı bir yaklaşımla İran’ın barışçıl nükleer programı hakkında asılsız iddialarda bulunarak, toplantıda Batılıların İran'a karşı bir karar çıkarması için bir platform sağladı.

Grossi'nin, ajansın İran'la ilişkilerinde önceki eylemlerinin etkisizliğinden ve yıkıcı siyasi etkisinden ders almadığı ve bu kez de İran’ın daha güçlü tepkisiyle karşılaşacağı görülüyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın son yıllarda, özellikle ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve bu anlaşmanın başarısızlığa uğramasından sonraki dönemdeki yaklaşımı, teknik konulardan ziyade Grossi’nin siyasi amaçlarına dayanmaktadır.

Batılıların İran’a karşı bir kaos çıkarmasına platform hazırlayan bu siyasi yaklaşım, UAEA’nın bağımsızlığını yok etmenin yanı sıra, İran'ın ajansın tarafsız bir uluslararası kurum olarak algısını da zedeledi.

Kuşkusuz bu tür yapıcı olmayan eylemler ve İran'ın tarafsız bir uluslararası kuruluş olarak ajansa bakış açısının değişmesi, Batılıların kaos yaratmasına neden olacak ve İran-UAEA işbirliğini zorlaştıracak ve sonunda İran’ın sert tepkisiyle karşı karşıya kalacaktır.