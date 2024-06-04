Filistin Eğitim Bakanlığı: Gazze Şeridi'nde 15 bin çocuk şehit düştü

Tahran, İRNA - Filistin Eğitim Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana şehit olan çocukların çoğunun ilkokul ve anaokulu öğrencileri olduğunu duyurdu.

Açıklamada, bu süre zarfında Batı Şeria'da da 64 öğrencinin işgalci güçler tarafından şehit olduğu belirtildi.

Siyonist rejimin Gazze Şeridi'nde işlediği suçlardan en çok çocukların etkilendiğini belirten bakanlık açıklamasına, "Gazze Şeridi'ne karşı savaşın başlangıcından bu yana 620 bin okul öğrencisi ve 88 bin üniversite öğrencisi eğitimden mahrum kaldı ve bunların çoğu zihinsel ve fiziksel yaralanmalarla karşı karşıyadır" ifadesini ekledi.