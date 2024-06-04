4 Haz 2024 16:24
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News ID: 85498844
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BM: Batı Şeria'da 500 Filistinli şehit oldu

4 Haz 2024 16:24
News ID: 85498844
BM: Batı Şeria'da 500 Filistinli şehit oldu

Tahran, İRNA-  Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Siyonist rejimin 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 500'den fazla Filistinliyi şehit ettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 500'den fazla Filistinlinin şehit düştüğünü bildirdi.

Volker Türk açıklamasında, “Bu suçların faillerinin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Çünkü ceza verilmemesi, Batı Şeria'yı İsrail askerlerinin Filistinlileri öldürmesi için uygun bir ortama dönüştürmüştür” ifadesini kullandı.

Volker Türk, Batı Şeria sakinlerinin her gün benzeri görülmemiş ve acımasız bir şekilde öldürüldüğünü ifade etti.

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