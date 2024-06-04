BM: Batı Şeria'da 500 Filistinli şehit oldu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 500'den fazla Filistinlinin şehit düştüğünü bildirdi.

Volker Türk açıklamasında, “Bu suçların faillerinin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Çünkü ceza verilmemesi, Batı Şeria'yı İsrail askerlerinin Filistinlileri öldürmesi için uygun bir ortama dönüştürmüştür” ifadesini kullandı.

Volker Türk, Batı Şeria sakinlerinin her gün benzeri görülmemiş ve acımasız bir şekilde öldürüldüğünü ifade etti.