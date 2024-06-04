Sanayi sektörü göstergelerinde 3 katlık büyüme

Sanayi sektörü ve ana alt sektörlerinin üretici fiyat endeksinin 2016-2023 yılları arasındaki durumunun incelenmesi bu sektördeki enflasyonun 2016'daki yüzde 56,8'den 2023’te yüzde 29,9'a gerildiğini gösteriyor.

Merkez bankasının son istatistikleri de 13. Hükümette sanayi sektörünün üç kat büyüdüğünü gösteriyor.

Bu rapora göre, 11'inci ve 12'nci hükümetlerde sanayi sektörünün ortalama büyümesi yüzde 2 olurken 13. hükümetin başlangıcından Aralık 2023’e kadar sanayi sektörünün ortalama üç aylık büyümesi yüzde 6,7 oldu.

Endüstriyel istatistiklerin İran İstatistik Merkezi ve Merkez Bankası tarafından incelenmesi sanayi üretimindeki büyümenin de 2021’de yüzde 9,5’e yükseldiğini ve 2,9 kat büyüdüğünü gösteriyor.