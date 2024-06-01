İranlı sanatçının albümü dünyanın seçilmiş 10 eseri arasına girdi

İngiltere'de elektronik ve fiziksel olarak yayınlanan, dünya müziğine dair çeşitli etkinliklerin yer aldığı bir müzik dergisi Songlines antik müzikten yeni müziklere kadar farklı türlerde müzik eserlerinin tanıtılması, dünyanın en iyi müzik albümlerinin seçilmesi, bu alandaki sanatçıların tanıtılması ve yıl ödülünün verilmesi bu derginin en önemli faaliyetleri arasında bulunmakta.

Muhsin Şerefiyan'ın "Luka" albümü Mayıs 2024'te bu dergi tarafından dünyanın gayda bölümünde seçilmiş 10 albümden biri olarak seçilip tanıtıldı.

İrlandalı gaydacı ve Grammy ödüllü Davy Spillane'nin albümü de "Song Lions" dergisinin adayları arasında yer alıyor.

Bu derginin muhabiri Chris Wilsey, Mohsen Sharifian'ı ve "Luka" albümüyle ilgili olarak "İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde doğan multi-enstrümantalist ve besteci Şerefiyan, geleneksel yerel müzik ve dansın korunması ve tanıtılmasında bu ülkenin en önemli sanatçılarından biridir. Vurmalı ritimlerin rüya gibi bir atmosferde sarhoş edici alt tonlar yarattığı bu harika sette onun sazlar önemli bir rol oynuyor." dedi.

Luka albümü, 2020'nin son günlerinde ülke müzik piyasasında piyasaya sürülen Muhsin Şerefiyan liderliğindeki "Lian" müzik grubunun yıllar süren performans deneyimidir.

Muhsin Şerefiyan, 1975'te Buşehr'de doğan şarkıcı, besteci, yazar ve ni-anban, ni-jafteh ve flüt çalgıları sanatçısıdır. Kültür ve İslami Rehberlik Bakanlığı'ndan Ni'anban'ın müzisyenliği alanında birinci sınıf sanatsal derecesine (doktoraya eşdeğer) sahip ve sosyal bilimler alanında araştırma yönelimli bir lisans derecesine sahiptir.