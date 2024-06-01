1 Haz 2024 15:07
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News ID: 85496304
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Jerusalem Post: Yemen ordusunun operasyonu Eilat limanındaki hareketliliği sıfıra indirdi

1 Haz 2024 15:07
News ID: 85496304
Jerusalem Post: Yemen ordusunun operasyonu Eilat limanındaki hareketliliği sıfıra indirdi

Tahran, İRNA - Siyonist gazete Jerusalem Post, Yemen ordusunun Kızıldeniz'de sürekli askeri ve cezai operasyonları sonrasında işgal altındaki Filistin'in güneyindeki Eilat (Um al-Raşraş) limanında sıfır aktivite olduğunu duyurdu.

Jerusalem Post, ABD Kongresi araştırma departmanının aktardığı raporda, Yemen ordusunun, Mescid-i Aksa Tufanı operasyonunun başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki topraklardaki Siyonist hedeflere en az 53 kez saldırdığını bildirdi.

Gazete ayrıca "Yemen'deki Ensarullah hareketi sadece İsrail'e ( işgal altındaki topraklar) doğrudan saldırmakla kalmıyor, aynı zamanda Kızıldeniz ve Bab el Mendeb Boğazı üzerinden Eilat limanına girmeye çalışan gemileri de hedef alıyor."  ifadelerini kullandı.

Konu ile ilgili olarak Eilat Limanı İcra Direktörü Gideon Gulbar " Yemen, Eilat limanını ve ekonomisini boğmaya çalışıyor; Öyle ki bu limanın teçhizatı ve personeli artık kullanılmamaktadır. İsrail (işgal altındaki bölgeler) ile Asya ülkeleri arasında seyahat eden gemiler

Şimdi Yemen saldırılarından kaçmak için Afrika'yı dolaşmak zorundalar. Bu sorun da gönderilerin varış maliyetini ve süresini artırıyor ve Güney Afrika kıyıları ya da Cebelitarık Boğazı gibi diğer bölgelerin hedef alınma ihtimalini artırıyor. " açıklamasında bulundu. 

Siyonist gazete Jerusalem Post haberinde ayrıca "İşgal altındaki toprakların batısındaki "Aşdod" limanı da böyle bir kaderi bekliyor çünkü bu liman ve "Hayfa" limanı, Hizbullah'ın Lübnan'daki füzelerinin menzilinde bulunuyor." ifadelerini aktardı.

Deniz güvenliği uzmanı ve "Weftrin" şirketinin yöneticisi Richard Hussey  de "Çatışmaların yoğunlaşması, daha fazla saldırıya ve ticaretin kapanmasına, malların güzergahının değişmesine yol açacaktır." açıklamasında bulundu.

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