ABD polisi Filistin yanlısı 80 protestocu öğrenciyi tutukladı

ABC News tarafından aktarılan habere göre, rektör yardımcısı tarafından yapılan açıklamada "Çeşitli polis merkezlerinden bu üniversiteye gönderilen kolluk kuvvetleri, Cuma sabahı (yerel saatle) bu üniversitenin kampüsündeki Filistin yanlısı protestocuların çadırlarına saldırarak 80 kişiyi tutukladı." ifadeleri yer aldı.

Polis memurları ayrıca, birkaç gün boyunca Santa Cruz kampüsüne erişimi engelleyen kamp yerini ve barikatları da kaldırdı.

Açıklamaya göre, Filistin yanlısı protestocu öğrencilere, kampın kaldırılması ve çok sayıda üniversite kaynağına ve kampüse erişimin engellenmemesi için defalarca talimat verildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, protestocu öğrencilerin çoğu ya tutuklandı ya da Cuma sabahı 09.00'da (yerel saat) bölgeyi terk etti.

Santa Cruz Üniversitesi Müdürü Cynthia Lario, bu üniversitenin tüm öğretim üyelerine, personeline ve öğrencilerine e-posta göndererek, protestocu Filistin yanlısı öğrencilerin Siyonist rejime bağlı şirketlerle bağlarını kesmenin yanı sıra Yahudi öğrencilere destek veren kuruluşlarla da bağlarını koparmak istediğini, ancak bu durumun tamamen kendi yetkisi dışında olduğunu belirtti.