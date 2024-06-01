Kenani: AB'nin yeni yaptırımlarını şiddetle kınıyoruz

Nasır Kenani, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz aylarda Gazze ve Filistin'de yaşanan insani felaketle mücadelede pasif ve etkisiz kalan Avrupa Birliği'ni bu temelde Avrupa kamuoyu ve dünyanın her yerindeki insanlar tarafından eleştirilirken, bir kez daha Siyonist rejimin Gazze'deki savaş suçlarına odaklanmak ve bu cani rejimi cezalandırmak ve yaptırım uygulamak yerine, terörle mücadelede ve bölgede istikrarlı güvenliğin sağlanmasında önde gelen ve etkili bazı İranlı yetkililer ve kurumlar, yaptırımlar listesine dahil edildi." ifadelerini kullandı.

Kenani açıklamalarının devamında" Avrupa Birliği'nin sürekli tekrarlanan, saçma ve asılsız bahane ve suçlamalara başvurarak, Batı Asya'da sahadaki gerçekleri görmezden gelerek başarısızlığa uğraması ve etkisizliği nedeniyle, güçlü İran'a karşı bir kez daha eski ve etkisiz yaptırım aracına başvurması ve Siyonist rejim ile ABD'nin memnuniyetini Avrupa Birliği ve ulusların çıkarlarına tercih etmesi üzücü bir durum. " dedi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin özellikle bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması konusundaki ilkeli politikalarının devamlılığına vurgu yapan Kenani, Avrupa Birliği'nin çifte eylemlerini şiddetle eleştirirken " İran İslam Cumhuriyeti, Avrupa Birliği'nin bu yıkıcı yaklaşımına karşılık verme hakkını saklı tutar." ifadelerini kullandı.