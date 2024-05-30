İnkılap Rehberi: Direniş Suriye'nin ayrıcalıklı kimliğidir; Bu önemli özelliğin korunması gerekiyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve beraberindeki heyeti kabul eden Ayetullah Hamaney, direnişi Suriye'nin ayrıcalıklı kimliği olarak değerlendirerek" Suriye'nin bölgedeki özel konumu bu kimliği nedeniyle ayrıcalıklıdır ve bu önemli özelliğinin korunması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

İslam İnkılabı Lideri, İran halkına taziyelerini iletmek üzere Tahran'a ziyaretinden dolayı Sayın Beşar Esad'a teşekkür ederek, Sayın Reisi'nin İran-Suriye ilişkilerinin güçlendirilmesindeki önemli rolüne dikkat çekerek" Sayın Emir Abdullahiyan'ın da bu alana özel bir ilgisi vardı." dedi.

Ayetullah Hamaney, iki ülkenin direniş ekseninin temel direkleri olması nedeniyle İran ile Suriye arasındaki ilişkilerin güçlenmesini önemli olarak değerlendirirken" "Suriye'nin seçkin kimliği olan direniş, Hafız Esad'ın son döneminde ve "Direniş ve Daimi Cephe"nin kurulmasıyla oluşmuş ve bu kimlik her zaman Suriye'nin ulusal birliğine katkı sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

Bu kimliğin korunması gerektiğine vurgu yapan İnkılap Rehberi "Batılılar ve bölgedeki halefleri, Suriye'ye savaş açarak bu ülkenin siyasi sistemini yıkmayı ve Suriye'yi bölge denklemlerinden çıkarmayı planladılar ama başaramadılar ve şimdi hiçbir zaman yerine getirmeyecekleri vaatler de dahil olmak üzere başka yöntemlerle Suriye'yi bölgesel denklemlerin dışına çıkarmayı planlıyorlar." açıklamasında bulundu.

İslam İnkılabı ayrıca Sayın Beşar Esad'ın kararlı duruşuna dikkat çekerek " Herkes Suriye hükümetinin özel ayrıcalığını, direnişi gözüyle görmeli." dedi.

Ayetullah Hamaney, Amerika ve Avrupa'nın İran ve Suriye üzerindeki siyasi ve ekonomik baskılarına da dikkat çekerek "İşbirliğini artırarak, düzenli hale getirerek bu koşulları aşmalıyız." dedi.

Merhum Sayın Reisi'nin, İran ile Suriye arasında çeşitli alanlarda iş birliğini artırmaya çalıştığını belirten Rehber "Şu anda bile cumhurbaşkanı yetkilerine sahip olan Sayın Muhbir aynı yaklaşımı sürdürüyor ve her şeyin yolunda gideceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki bazı ülkelerin Gazze meselesine ilişkin tutumlarını ve eylemsizliklerini de eleştiren İslam İnkılabı Rehberi, Arap liderlerin geçtiğimiz günlerde Manama'da yaptıkları toplantıya değinerek "Bu toplantıda Filistin ve Gazze'ye yönelik birçok eksiklik yapıldı ancak bazı ülkeler de iyi performans gösterdi." açıklamasında bulundu.

Ayetullah Hamaney, İslam Cumhuriyeti'nin geleceğe bakışının olumlu ve net olduğunu vurgularken, herkesin üzerine düşen görevi yapıp bu aydınlık geleceğe ulaştırabilmeyi umut ettiğini belirtti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Ayetullah Hamaney'e İran hükümeti ve milletine başsağlığı dilerken, İran ve Suriye arasındaki ilişkilerin Rehber'in rehberliğinde ilerleyen stratejik bir ilişki olduğunu ve Sayın Reisi ve Sayın Emir Abdullahiyan'ın da , bu danışma uygulanmasının başında yer aldıklarını ifade etti.

Sayın Reisi'nin alçakgönüllü, bilge ve ahlaklı karakterine değinen Suriye Cumhurbaşkanı, onu İslam Devrimi'nin duruş ve sloganlarının açık bir örneği olarak nitelendirerek "Sayın Reisi'nin son üç yılda İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel meselelerde ve Filistin meselesinde üstlendiği rolün yanı sıra İran-Suriye ilişkilerinin derinleşmesi üzerinde de önemli bir etkisi oldu." dedi.

Esad bölgedeki direniş meselesine dikkat çekerek, 50 yılı aşkın bir sürenin ardından bölgedeki direnişin çizgisinin ilerleyerek artık dini ve siyasi bir yaklaşıma dönüştüğünü ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı, tutumlarının her zaman Batı'ya karşı herhangi bir geri çekilmenin Batı'nın ilerlemesine yol açacağı yönünde olduğunu vurgularken "Birkaç yıl önce direnişin maliyetinin uzlaşmanın maliyetinden daha az olduğunu belirtmiştim ve bu konu artık Suriye halkı açısından çok nettir. Son dönemde Gazze'de yaşanan olaylar ve direnişin zaferleri de bu konuyu bölge halkı nezdinde ispatlamış, direnişin bir prensip olduğunu göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Esad, Ayetullah Hamaney'e bölgedeki direnişi desteklemedeki önemli rolünden ve ayrıca Suriye'yi her alanda desteklediğinden dolayı teşekkür etti.

Buna karşılık olarak Ayetullah Hamaney" Sözlerinizde önemli noktalar vardı ama benim için bir nokta daha önemliydi o da sizin vurguladığınız ve "Biz ne kadar oturursak karşı taraf öne çıkar" dediğiniz konu, bu konuda hiçbir şüphe yok ve 40 yılı aşkın süredir sloganımız ve inancımız budur." dedi.