UNRWA'dan Refah kapısının yeniden açılması talebi / Filistin Kızılay'ında şehit sayısı 19'a yükseldi

Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sözcüsü Adnan Ebu Husna, "Geçitlerin kapatılması ve Refah'a karadan saldırı yapılması, Gazze'ye yardım gönderilmesini engelliyor." dedi.

Birleşmiş Milletlerin, Gazze'deki Refah kapısının yeniden açılması için büyük ülkelere baskı yapması gerektiğini ifade eden Ebu Husna "Yardım gönderilmesini kolaylaştırmaya yönelik uluslararası ve BM baskılarına rağmen nihai karar İsrail'in elinde. Açlığın Gazze'nin merkezine ve kuzeyine geri dönmesi konusunda şiddetle uyarıyoruz." açıklamasında bulundu.

İşgalci İsrail ordusu, Refah'ın batısında, üzerinde uluslararası koruma sembolü bulunan bir ambulansı bombaladı.

Filistin Kızılayı ayrıca" Dün gece Refah'ın batısındaki Tel el Sultan bölgesinde iki Kızılay askerinin cenazesini enkaz altından çıkardık." açıklamasında bulundu.

Açıklamanın devamında Siyonist rejim ordusunun görev başındayken düzenlediği saldırılarda bu örgütün şehit sayısının 19 kişiye çıktığı da bildirildi. Bu sayı, Siyonist rejim güçlerinin Perşembe günü Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat kampındaki bir evi bombaladığı sırada gerçekleşti. Saldırıda 4 Filistinli şehit olurken 15 kişi de yaralandı.