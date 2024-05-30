14. Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday kayıtları başladı

14. Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday kayıtları resmi olarak bu sabah 08:00'de başladı ve akşam 18:00'e kadar devam edecek. Başvuru yapan adayların dosyaları son inceleme için Koruma Konseyi'ne gönderilecek ve isimler 22 Haziran'da İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanacak.

Cumhurbaşkanlığı adaylarının kampanyaları da 12 Haziran'dan itibaren başlayacak ve 27 Haziran'a kadar devam edecek ve son olarak 28 Haziran'da 14'üncü başkanlık dönemi seçimleri yapılacak ve 9'uncu cumhurbaşkanı doğrudan halkın oyuyla seçilmiş olacak.

Seçim süreci ile ilgili konuşan İçişleri Bakanı Ahmed Vehidi "Seçimler tam bir güven ve sağlık içerisinde, iyi bir rekabet ve tüm sevgili halkın geniş katılımıyla gerçekleştirilecektir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine geniş katılım için herkesin kendisini hazırlaması gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi 14. dönem yönetim kurullarının ilk toplantısı 27 Mayıs Pazartesi sabahı Ahmed Vehidi başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, Enformasyon Bakanı Hüccetü'l-İslam Seyid İsmail Hatip, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, Yayın Teşkilatı Başkanı Peyman Cebeli, İslami Azad Üniversitesi Rektörü Muhammed Mehdi Tehrançi, Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Abdullah Sohrabi, Yardım Komitesi Başkanı Seyyid Morteza Bahtiyari, Ticaret Odası Temsilcisi Yahya El İshak, Üniversiteler Rehberlik Makamı Temsil Örgütü Başkanı Hüccetü'l-İslam Mustafa Rüstemi, ve Mustafa Hüseyin Sefer Herendi gibi isimler toplantıda hazır bulundu.