Dünya Merkez Mutfağı Refah'taki faaliyetini durdurdu

Dünya Merkez Mutfağı, Siyonist rejimin Refah'a yönelik saldırılarının ardından bu bölgedeki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) da Gazze Şeridi'nde hiçbir güvenli bölge bulunmadığını belirtti.

Daha önce Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris Gazze Şeridi'nde Filistin halkının sığınabileceği güvenli bir yer olmadığı uyarısında bulunmuştu.

El-Cezire'ye konuşan Harris, Siyonist rejimin sağlık merkezlerini hedef almasına şaşırdığını ifade ederek, "İsrail'in hastaneleri ve ambulansları neden bombaladığını hala bilmiyoruz." demişti.