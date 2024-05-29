İran takımı Kanada robot yarışması simülasyon liginde birinci oldu

Bu yıl Kanada'da yüz yüze liglerin yanı sıra bu müsabakalar sanal ortamda da 18-20 Mayıs tarihleri ​​arasında gerçekleştirildi ve Azad Üniversitesi takımı bu müsabakalarda dereceye girmeyi başardı.

Yarışmaya Arşam Belivani, Saib Salihi, Seccad Naini ve Cevad Mütevessil el-Mehdi'den oluşan bu üniversitenin dört kişilik ekibi katıldı.

Uçan robotlar, sürücüsüz araba robotları, iş grupları ve yapay zeka mücadelelerinin yer aldığı dört ana ligde düzenlenen "Fira" yarışmaları, ortaokul/lise ve üniversite öğrencileri olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirildi.