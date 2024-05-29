29 May 2024 13:16
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News ID: 85493492
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İran takımı Kanada robot yarışması simülasyon liginde birinci oldu

29 May 2024 13:16
News ID: 85493492
İran takımı Kanada robot yarışması simülasyon liginde birinci oldu

Yazd, İRNA - Yezd İslami Azad Üniversitesi'nin robot takımı, Kanada'da düzenlenen FIRA OPEN 2024 sürücüsüz araç simülatör liginde birinci oldu.

Bu yıl Kanada'da yüz yüze liglerin yanı sıra bu müsabakalar sanal ortamda da 18-20 Mayıs tarihleri ​​arasında gerçekleştirildi ve Azad Üniversitesi takımı bu müsabakalarda dereceye girmeyi başardı. 

Yarışmaya Arşam Belivani, Saib Salihi, Seccad Naini ve Cevad Mütevessil el-Mehdi'den oluşan bu üniversitenin dört kişilik ekibi katıldı.

Uçan robotlar, sürücüsüz araba robotları, iş grupları ve yapay zeka mücadelelerinin yer aldığı dört ana ligde düzenlenen "Fira" yarışmaları, ortaokul/lise ve üniversite öğrencileri olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirildi.

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