Siyonist Rejim'den 'Hizbullah İHA'ları' itirafı

İsrail İç Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin yayınladığı raporda Hizbullah'ın füze fırlatabilen ve bilgi toplayabilen insansız hava araçlarını elde ettiği duyuruldu.

Bu merkez Hizbullah'ın insansız hava araçlarının İsrail ordusunun merkezlerine ve askeri üslerine başarılı bir şekilde ulaştığını bildirdi.

İsrail İç Güvenlik Araştırmaları Merkezi ayrıca İsrail insansız hava araçlarının Hizbullah tarafından imha edilmesinin İsrail ordusunun hareket özgürlüğüne yönelik bir tehdit olduğunu belirtti.