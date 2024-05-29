29 May 2024 12:36
Journalist ID: 5446
News ID: 85493402
T T
0 Persons

Ekler

Siyonist Rejim'den 'Hizbullah İHA'ları' itirafı

29 May 2024 12:36
News ID: 85493402
Siyonist Rejim'den 'Hizbullah İHA'ları' itirafı

Tahran, İRNA - İsrail İç Güvenlik Araştırmaları Merkezi, son raporunda Lübnan İslami direnişinin İHA'ları ve savunma gücünü değerlendirdi.

İsrail İç Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin yayınladığı raporda Hizbullah'ın füze fırlatabilen ve bilgi toplayabilen insansız hava araçlarını elde ettiği duyuruldu.

Bu merkez Hizbullah'ın insansız hava araçlarının İsrail ordusunun merkezlerine ve askeri üslerine başarılı bir şekilde ulaştığını bildirdi.

İsrail İç Güvenlik Araştırmaları Merkezi ayrıca İsrail insansız hava araçlarının Hizbullah tarafından imha edilmesinin İsrail ordusunun hareket özgürlüğüne yönelik bir tehdit olduğunu belirtti.

0 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .