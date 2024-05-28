Refah'ta bir korkunç saldırı daha; El Mavasi kampına düzenlenen saldırıda en az 20 Filistinli şehit düştü

El Aksa'da yer alan habere göre, Refah şehrinin batısındaki El- Mavasi kampında Siyonistlerin işlediği yeni suçun korkunç fotoğrafları yayınlandı.

Saldırıda 20'den fazla Filistinli hayatını kaybederken, burada bulunanlardan çoğu da yaralandı.

Gazze Sivil Savunma sözcüsü ayrıca işgalci güçlerin El-Mavasi kampındaki Filistinlilerin çadırlarına 4 top mermisi attığını da duyurdu.

Gazze Sivil Savunma sözcüsü ayrıca "Gazze Şeridi'nde güvenli bölge bulunmuyor ve Siyonist rejim, daha önce güvenli olduğu iddia edilen tüm bölgelere saldırıyor." ifadelerini kullandı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısında şehit sayısı ile ilgili yaptığığı açıklamada, Mescid-i Aksa fırtınası operasyonunun başlangıcından bu yana bu bölgede 36 binden fazla insan şehit olduğunu bildirdi.