28 May 2024 16:05
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News ID: 85492535
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İspanya, İrlanda ve Norveç, İsrail'in Refah'taki askeri saldırılarını kınadı

28 May 2024 16:05
News ID: 85492535
İspanya, İrlanda ve Norveç, İsrail'in Refah'taki askeri saldırılarını kınadı

Tahran, İRNA - Bağımsız Filistin devletini resmen tanıyacak olan üç Avrupa ülkesi İspanya, İrlanda ve Norveç, Siyonist rejimin bir milyondan fazla Filistinlinin sığındığı sınır kenti Refah'a yönelik askeri saldırılarını kınadı.

Üç Avrupa ülkesi yetkilileri, Brüksel'deki Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı öncesinde bir basın toplantısı düzenleyerek Siyonist rejimi uluslararası insani yasaları ihlal etmekle suçladı. 

İrlanda Dışişleri Bakanı Michael Martin, konuşmasında Siyonist rejimin ölümcül saldırıları sonrasında Refah'ta onlarca Filistinlinin şehit edilmesini kınadı ve bunun Uluslararası Adalet Divanı kararlarının ihlalinin açık bir örneği olduğunu söyledi.

Gazze'deki insani durumun kötüleşmesinin bu bölgede ateşkes sağlanmasının gerekliliğini gösterdiğini ifade eden Martin, Lahey Mahkemesi'nin kararına rağmen Siyonist rejimin Refah'a yönelik askeri operasyonunun devam etmesini hakaret olarak nitelendirerek  mahkeme kararlarının geçerli olduğunu açıkladı.

Martin ayrıca "Bu sefer ateşkes sağlamak için değil, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Şartını savunmak için sesimizi yükseltmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi. 

Norveç Dışişleri Bakanı, diğer Avrupa ülkelerinden, bağımsız Filistin devletini tanıma konusunda Madrid, Dublin ve Oslo örneğini takip etmelerini istedi.

Siyonist rejimin liderleri  üç Avrupa ülkesini bu kararın sonuçları konusunda uyarılarda bulundu.

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