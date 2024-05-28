İspanya, İrlanda ve Norveç, İsrail'in Refah'taki askeri saldırılarını kınadı

Üç Avrupa ülkesi yetkilileri, Brüksel'deki Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı öncesinde bir basın toplantısı düzenleyerek Siyonist rejimi uluslararası insani yasaları ihlal etmekle suçladı.

İrlanda Dışişleri Bakanı Michael Martin, konuşmasında Siyonist rejimin ölümcül saldırıları sonrasında Refah'ta onlarca Filistinlinin şehit edilmesini kınadı ve bunun Uluslararası Adalet Divanı kararlarının ihlalinin açık bir örneği olduğunu söyledi.

Gazze'deki insani durumun kötüleşmesinin bu bölgede ateşkes sağlanmasının gerekliliğini gösterdiğini ifade eden Martin, Lahey Mahkemesi'nin kararına rağmen Siyonist rejimin Refah'a yönelik askeri operasyonunun devam etmesini hakaret olarak nitelendirerek mahkeme kararlarının geçerli olduğunu açıkladı.

Martin ayrıca "Bu sefer ateşkes sağlamak için değil, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Şartını savunmak için sesimizi yükseltmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Norveç Dışişleri Bakanı, diğer Avrupa ülkelerinden, bağımsız Filistin devletini tanıma konusunda Madrid, Dublin ve Oslo örneğini takip etmelerini istedi.

Siyonist rejimin liderleri üç Avrupa ülkesini bu kararın sonuçları konusunda uyarılarda bulundu.