Siyonist rejime olası yaptırım konusunda AB yetkililerinden istişare

ABD merkezli bu sitede yer alan habere göre, İrlanda Dışişleri Bakanı Michael Martin, Birliğin Dışişleri Konseyi toplantısı sonrasında "Bu müzakerelerde uluslararası insani hukuk kurumlarının desteklenmesi gerektiği konusunda çok net bir anlaşmaya varıldı." dedi.

Avrupa Birliği'nin her zaman bu mahkemenin bağımsızlığını tanıdığını ve kararlarına uyulmasının gerekliliğini vurguladığını belirten İrlandalı yetkili" Uluslararası Adalet Divanı'nın geçici kararları konusunda şiddetli tartışmalar yaşandı. İsrail'in (rejimin) Refah'a giden sınır kapısını açması ve Refah'taki askeri operasyonlarını durdurması yönündeki geçici emirlere uyması gerektiğine dair de çok net görüşler vardı." ifadelerini kullandı.

Martin açıklamalarının devamında " AB'nin varoluş nedeni uluslararası insancıl hukuk ve insan haklarına saygıdır ve güncel olaylar, özellikle dün gece pek çok masum insanın tanıklığıyla birlikte, bu konuyu keskin bir şekilde odağa taşıdı." dedi.

Politico haberin devamında, İsrail rejimi, Martin'in açıklamaları hakkında yorum yapamayacağını belirterek, son saldırı öncesinde sivillere beklenmedik bir zarar gelmeyeceği yönünde değerlendirme yapıldığını iddia ettiğini aktardı.