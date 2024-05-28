UNRWA: Bir milyon yerinden edilmiş kişi Refah'ı terk etti

El Neşre'de yer alan habere göre UNRWA, son üç hafta içinde Siyonist rejimin Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinden Filistinli mültecilerin bu şehre geldiği Refah şehrine yönelik saldırılarıyla eş zamanlı olarak yaklaşık bir milyon kişinin yerinden edilerek başka bölgelere gittiğini ve Gazze Şeridi halkına yardım etmenin ve onları korumanın neredeyse imkansız olduğunu bildirdi.

Bu kurum ayrıca Siyonist rejimin Refah'ın kuzeybatısındaki kamplardan birinde işlediği barbarca suça dikkat çekerek, bu rejimin saldırısı sonrasında bazı UNRWA çalışanlarına ulaşmanın çok zor olduğunu duyurdu.

UNRWA başkanı daha önce de Gazze Şeridi'nin yeryüzünde bir cehenneme dönüştüğünü ve İsrail ordusunun Pazar gecesi bu bölgenin güneyindeki Refah kentinde Filistinli mültecilere yönelik saldırılarına ilişkin görüntülerin korkunç olduğunu belirtmişti.

UNRWA Başkanı Philip Lazzarini yaptığı açıklamada "Refah'tan sığınma arayan ailelere yönelik saldırıların arttığına dair gelen bilgiler dehşet verici. Bölgede meslektaşlarımızın konumunun hedef alındığını doğrulayamıyoruz. Onların ve yerinden edilmiş insanların güvenliği konusunda çok endişeliyiz." ifadelerini kullandı.