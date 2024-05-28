28 May 2024 12:42
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News ID: 85492165
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Siyonistlerin yüzde 70'i Netanyahu'nun devrilmesini istiyor

28 May 2024 12:42
News ID: 85492165
Siyonistlerin yüzde 70'i Netanyahu'nun devrilmesini istiyor

Tahran, İRNA - Yapılan bir  anket sonuçları, Siyonistlerin yüzde 70'inin Siyonist rejimin Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu görevden alarak erken seçim yapılmasını istediğini gösterdi.

İsrail Radyo ve Televizyon Kurumu'nun yaptığı anketin sonuçları, Siyonistlerin yüzde 70'inin başbakanın görevden alınmasını ve erken seçimlerin hızlandırılmasını istediğini gösterdi.

Amerikan gazetesi Financial Times da Netanyahu'nun Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı sonrasında devam eden siyasi hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiliz Guardian gazetesi de esir takası görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Siyonistlerin umidinin zayıfladığını belirterek "İsrailliler arasındaki görüş ayrılıkları yoğunlaştı ve Hamas'a karşı tam bir zafer umudu her geçen gün azalıyor." ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda işgal altındaki bölgelerde yapılan başka bir anketin sonuçları ise bölge sakinlerinin çoğunun Netanyahu'nun eylemlerinin rehineleri serbest bırakmak için yeterli olmadığına inandığını gösterdi. 

Siyonist rejim kanalı Kanal 12'nin yaptığı araştırmaya göre katılımcıların yüzde 64'ü "Savaşın bu aşamasında İsrail rejiminin en önemli hedefi esirlerin geri dönüşü olmalıdır." dedi. 

Başka bir anketin sonuçları, Siyonistlerin yüzde 67'sinin Netanyahu kabinesinin Gazze Şeridi'ndeki Siyonist mahkumların iadesi konusunda hayal kırıklığına uğradığını ve bu kabinenin bu konuda yeterli çabayı göstermediğine inandığını gösteriyor.

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