Refah'ta 16 Filistinli daha şehit oldu/ Endonezya hastanesindeki sağlık personeli kuşatıldı

El Cezire, Refah kentine gece saatlerinde düzenlenen saldırılarda onlarca kişinin yaralandığını duyurdu.

Siyonist ordusunun dün geceden bu sabaha kadar saldırılarının odak noktası Refah şehrinin batısındaki El Suudi ve Tel el Sultan mahalleleri ile bu şehrin kuzeybatısındaki Filistinlilerin kaldığı bir kamptı.

El Cezire'nin aktardığına göre, yoğun bombardıman nedeniyle Refah şehrinin batısındaki Tel Al Sultan Kliniği ve Endonezya Hastanesi'nde sağlık personeli ve hastalar kuşatıldı.

El Bric kampının doğusu ve Nuseyrat kampının kuzeyindeki bölgeler ile Gazze Şeridi'nin merkezindeki el-Mağra ve el-Zehra bölgeleri de bu sabah ağır topçu saldırılarına sahne oldu.

Siyonist rejim ordusu bu sabah, El Megazi kampının doğusu ve Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el Balah kentine, topçu saldırılar düzenledi.