İran'ın Avrupa'ya fıstık ihracatında yüzde 17’lik artış

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) İran'ın 2024 yılının ilk çeyreğinde Avrupa'ya 34 milyon euroluk fıstık ihraç ettiğini ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik bir artış yaşandığını açıkladı.

İran'ın geçen yılın ilk çeyreğinde Avrupa Birliği'ne fıstık ihracatının 29 milyon euro olduğu belirtildi.

Rapora göre, İran'ın bu yılın Ocak-Mart aylarında Avrupa'ya kabuklu fıstık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düşüşle 8,7 milyon euroya ulaştı.

İran, 2023 yılının ilk çeyreğinde Avrupa'ya 9 milyon Euro'nun üzerinde kabuklu fıstık ihraç etmişti.