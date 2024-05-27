27 May 2024 09:57
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News ID: 85490690
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İran'ın Avrupa'ya fıstık ihracatında yüzde 17’lik artış

27 May 2024 09:57
News ID: 85490690
İran'ın Avrupa'ya fıstık ihracatında yüzde 17’lik artış

Tahran, IRNA- Avrupa Birliği İstatistik Ofisi, İran'ın AB’ye fıstık ihracatının 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 17 artarak 34 milyon euroya ulaştığı açıkladı.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) İran'ın 2024 yılının ilk çeyreğinde Avrupa'ya 34 milyon euroluk fıstık ihraç ettiğini ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik bir artış yaşandığını açıkladı.

İran'ın geçen yılın ilk çeyreğinde Avrupa Birliği'ne fıstık ihracatının 29 milyon euro olduğu belirtildi.

Rapora göre, İran'ın bu yılın Ocak-Mart aylarında Avrupa'ya kabuklu fıstık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düşüşle 8,7 milyon euroya ulaştı.

İran, 2023 yılının ilk çeyreğinde Avrupa'ya 9 milyon Euro'nun üzerinde kabuklu fıstık ihraç etmişti.

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