26 May 2024 19:37
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News ID: 85490319
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İçişleri Bakanı Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin başlatılması talimatını verdi

26 May 2024 19:37
News ID: 85490319
İçişleri Bakanı Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin başlatılması talimatını verdi

Tahran, İRNA - İçişleri Bakanı, 14. Cumhurbaşkanlığı dönemi için seçim sürecinin başlatılması yönünde talimat yayınladı.

İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, 14. cumhurbaşkanlığı seçimlerinin başlatılması talimatını verdi.

İçişleri Bakanı tarafından yazılan bildiride, Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi ve beraberindeki heyetin şehadeti münasebetiyle taziyelerini sunarken, Anayasa'nın 131. maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nun 38. ve 39. maddeleri baz alınarak, 14. Cumhurbaşkanlığı  seçimlerinin başlatılması emri çıkarıldığını belirtti.

Bildiride ayrıca,, tüm ülkenin valilerinin, yönetim kurullarının oluşturulması konusunda da il seçim merkezinin oluşturulması yönünde emir çıkartması ve  Pazar gününden itibaren en geç üç gün içinde, il merkezi ve ilçelerindeki diğer seçim programlarını, bildirilen takvime göre ve yasal süreler içinde gerçekleştirmek ve ülke seçim merkezlerine bu durumu bildirmeleri gerektiği ifad edildi.

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