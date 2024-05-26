İçişleri Bakanı Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin başlatılması talimatını verdi

İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, 14. cumhurbaşkanlığı seçimlerinin başlatılması talimatını verdi.

İçişleri Bakanı tarafından yazılan bildiride, Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi ve beraberindeki heyetin şehadeti münasebetiyle taziyelerini sunarken, Anayasa'nın 131. maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nun 38. ve 39. maddeleri baz alınarak, 14. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin başlatılması emri çıkarıldığını belirtti.

Bildiride ayrıca,, tüm ülkenin valilerinin, yönetim kurullarının oluşturulması konusunda da il seçim merkezinin oluşturulması yönünde emir çıkartması ve Pazar gününden itibaren en geç üç gün içinde, il merkezi ve ilçelerindeki diğer seçim programlarını, bildirilen takvime göre ve yasal süreler içinde gerçekleştirmek ve ülke seçim merkezlerine bu durumu bildirmeleri gerektiği ifad edildi.