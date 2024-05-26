Muhbir: İran'ın direniş hareketini destekleme stratejisi değişmeyecek

Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nihale cumartesi akşamı İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ayetullah Reisi ve Emir Abdullahiyan'ın şehadeti için İran hükümetine ve halkına başsağlığı dileyerek "Bu kaybın tüm ağırlığına rağmen, İran İslam Cumhuriyeti'nin, ehil lider ve yetkililerin, inkılâpçı düşünce ve fikirlerden istifade eden bir milletin teveccühü sayesinde bu zorlukları aşacağına inanıyoruz." dedi.

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri, Şehit Reisi ve Şehit Emir Abdullahiyan'ın İran milletinin çıkarlarını savunma ve direniş hareketini destekleme konusunda her zaman ön saflarda yer aldığını belirterek Cumhurbaşkanı Vekili'nin de mevcut hassas durumda İran'ın şehit cumhurbaşkanının değerli kişiliğinin eksikliğini telafi edebilecek yetenekli bir kişi olduğuna inandığını da ifade etti.

Bu telefon görüşmesinde Muhbir, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri'nin İran hükümeti ve halkına gösterdiği dayanışmayı takdir ederken, direnişe ve Filistin halkının devredilemez haklarının korunmasına yönelik unsurların Şehid Reisi ve Şehit Emir Abdullahiyan'ın ciddi endişeleri arasında olduğuna dikkat çekerek "İran İslam Cumhuriyeti'nin direniş hareketini, özellikle de Filistin direniş gruplarını destekleme konusundaki temel stratejisi, insanların değişmesiyle değişmeyecek." dedi.

Başkan vekili, direniş stratejisini Siyonist rejimin suçları ve saldırılarıyla baş etmenin en etkili yolu olarak değerlendirirken "Gerçek Vaat operasyonu Amerikan ve Siyonist hegemonyasını kıran direniş hareketinin sonuçlarından biridir." ifadelerini kullandı.