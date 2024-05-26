Biden: İran'ın İsrail'e yönelik devasa insansız hava aracı ve füze saldırısı yıkıcıydı

ABC haber sitesinde yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden Cumartesi günü New York'un West Point kentindeki ABD Askeri Akademisi'nde yaptığı konuşmada, Avrupa ve Orta Doğu'da devam eden çatışmalara dikkat çekerek "Amerika Birleşik Devletleri tarihinde, Ukrayna'nın savunmasını desteklemekten Gazze'ye insani yardımın kolaylaştırılmasından İran saldırılarına karşı İsrail'in savunulmasına kadar askeri güçlerimizin, aynı anda dünyanın farklı yerlerinde farklı görevleri gerçekleştiren bir dönem olmadı." ifadelerini kullandı.

ABD başkanı ayrıca, Siyonist ordunun Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik acımasız saldırılarından bahsetmeden, ABD ordusunun Filistinlilere gökten yiyecek göndermedeki rolünden övgüyle bahsetti.

Biden ayrıca, İran'ın Siyonist rejime yönelik, bu rejimin İran'ın Suriye'deki konsolosluğuna yönelik saldırısına yanıt olarak gerçekleştirdiği insansız hava aracı ve füze saldırılarının püskürtülmesinde ABD askeri güçlerinin rolüne dikkat çekerek "İran'ın İsrail (rejimi) üzerindeki devasa insansız hava aracı ve füze saldırısı yıkıcı bir saldırıydı ve ABD ordusuna hızlı tepki verdiği ve Tel Aviv'in bu saldırıya karşı savunmasına yardım ettiği için minnettarım." dedi.

Biden konuşmasının devamında "İran'ın son dönemdeki benzeri görülmemiş saldırısı karşısında, bu büyük saldırıyı püskürtmek için ortaklarımızı ve hatta Arap ülkelerini bir araya getirdik." ifadelerini kullandı.