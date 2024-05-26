İstanbul'da Gazze'ye destek gösterileri

Gazze halkına destek vermek, soykırımı ve Siyonist düşmanın Refah'a karşı işlediği suçları kınamak amacıyla Cumartesi gecesi İstanbul'da büyük bir gösteri düzenlendi.

Göstericiler, Gazze halkını destekleyen ve Siyonist rejimi kınayan sloganlar attı.

Haber kaynakları, Cumartesi gecesi Siyonistlerin işgal altındaki Filistin'in çeşitli şehirlerinde gösteriler düzenleyerek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu katil olarak nitelendirdiğini bildirdi.

Daha önce de Siyonist medya, Siyonist rejimin Başbakanı Netanyahu'ya karşı, işgal altındaki Tel Aviv, Kudüs, Kayserya ve Hayfa'da protesto gösterileri düzenlendiğini bildirmişti.