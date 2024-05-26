26 May 2024 10:22
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News ID: 85489534
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Siyonist güçlerin esir alınmasından sonra, Lübnan ve Batı Şeria halkından sevinç gösterileri + video

26 May 2024 10:22
News ID: 85489534
Siyonist güçlerin esir alınmasından sonra, Lübnan ve Batı Şeria halkından sevinç gösterileri + video

Tahran, İRNA - El Kassam Tugayları sözcüsünün, Gazze'nin kuzeyinde Siyonist askerlerin yakalandığını açıklamasının ardından Lübnan ve Batı Şeria halkı sevinç gösterileri için sokaklara çıktı.

Sama haber ajansının aktardığı habere, halk Dora, Tire şehirlerinin yanı sıra Lübnan'daki Ayn Al-Hılve, Nehr al-Berd, Al-Bass ve Al-Reşidiye Filistin mülteci kamplarında sevinç gösterileri için sokaklara çıktı.

Haberde, Batı Şeria'da cami hoparlörlerinden tekbir seslerinin duyulduğu ve halkın sokağa çıkmasının istendiği aktarıldı. 

Daha önce de  El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde sesli bir mesajda "Mücahitlerimiz cumartesi akşamı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde karmaşık bir operasyon gerçekleştirdi ve Siyonist güçleri tünele sürüklediler ve tünelin içinde ve ağzında onlarla çatışmaya girdi." açıklamasında bulunmuştu.

Ebu Ubeyde ayrıca "Mücahidlerimiz bu karmaşık pusu operasyonunda sıfır noktasından Siyonist orduyla çatışmaya girdi. Olay yerine gelen destek gücünü el bombaları ile hedef aldı.  Siyonist askerlerin bir kısmını öldürdükten, bir kısmını yaraladıktan ve bir kısmını esir aldıktan sonra, silah ve teçhizatlarını teslim alarak operasyon alanını terk etti." ifadelerini kullandı.

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