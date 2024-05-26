Kolombiya: İnsan hakları yasalarına uymama gerekçesiyle İsrail'le ilişkilerimizi kestik

El Cezire'de yer alan habere göre, Luis Gilberto Morio, Katar'daki bu kanala verdiği röportajda "Başkan Gustavo Petro, uluslararası insani yasalara uyulmaması nedeniyle İsrail (rejim) ile ilişkilerimizin kesilmesi emrini çıkardı. Gazze soykırımın eşiğinde ve İsrail'in yaptığı uluslararası hukuka aykırı" dedi.

Dışişleri Bakanı ayrıca "BM kararlarına uyulmasını ve Uluslararası Ceza Mahkemesi kararının uygulanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda Kolombiya Cumhurbaşkanı, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ndeki soykırımını sert bir şekilde eleştirmiş ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarmasını istemişti.

Petro ayrıca "Filistin ölürse insanlık da ölür" diyerek, Bogota'nın güvenlik ve iş açısından en büyük ortaklarından biri olan Siyonist rejimle ilişkilerini sonlandırdı.

Kolombiya Devlet Başkanı ayrıca "Yahudiler soykırımın mimarları olmamalı çünkü kendileri bundan acı çekti. Nazi Avrupa'sındaki Yahudilere yönelik soykırım nasıl kabul edilmediyse, Filistin halkına yönelik mevcut soykırım da kabul edilemez. Binlerce masum çocuğun, kadının, yaşlının üzerine bomba atmak sizi kahraman yapmaz." ifadelerini kullanmıştı.