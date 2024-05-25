İran Milli Hokey Takımı Asya şampiyonu oldu

İran Milli Salon Hokeyi Takımı, bugün ( 25 Mayıs Cumartesi) Asya Şampiyonası finalinde Malezya takımına karşı 7-1 galip gelerek bu turnuvanın altın madalyasını aldı.

İran milli takımı, Kazakistan'ın ev sahipliği yaptığı Asya Şampiyonası'nın grup aşamasında Tayland ve Singapur takımlarını mağlup ederken Tacikistan takımını da 37-0 yendi.

Dünyada üçüncü sırada yer alan İran milli takımı bu müsabakaların devamında ev sahibi takıma karşı mücadele ederek sahayı 5:3'lük skorla kazandı. Ancak Asya Şampiyonası'nın ikinci grup aşamasının son maçında Malezya ile 3-3 berabere kaldı.

İran, 10'uncusu düzenlenen bu müsabakaların 9'ununda şampiyon olarak Asya'nın en iyi salon hokeyi takımı unvanını elinde tutuyor.