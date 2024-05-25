İran en fazla bilimsel ve tıbbi üretim yapan 20 ülke arasında

İslam Dünyası Bilim Atıf Merkezi (ISC) Başkanı Fazilzade Seyyid Ahmet Fazilzade, İran'ın en fazla bilimsel ve tıbbi üretim yapan 20 ülke arasında yer aldığını söyledi.

Fazilzade, "Sağlık ve tıp alanının önemi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bu alandaki ilerlemesi dikkate alınarak, ISC Enstitüsü tarafından bu alandaki bilimsel ve teknolojik üretimler, çok atıf alan araştırmacılar ve ülkenin tıp bilimleri üniversitelerinin dünya sıralamasındaki varlığının yer aldığı bir rapor hazırlandı." dedi.

ISC Başkanı şöyle devam etti: "Her iki veri tabanında da en çok indekslenen bilimsel üretimler Çin ve ABD'de yer alırken, İran İslam Cumhuriyeti Scopus veri tabanında 16., Web of Science veri tabanında ise 17. sırada yer alıyor." ifadesini kullandı.

Seyyid Ahmet Fazilzade şöyle devam etti: "İran İslam Cumhuriyeti'nin indekslenen bilimsel eserlerinin sayısındaki değişim eğilimi, İran makalelerinin sayısının yıllar içinde arttığını ve kural olarak Scopus'ta indekslenen İran makalelerinin sayısının Web of the Science'den biraz daha fazla olduğunu göstermektedir. "

ISC Başkanı, "Web of Science veritabanında İranlı araştırmacıların farklı konu alanlarındaki bilimsel üretimlerinin karşılaştırılmasında, mühendislik ve teknoloji ile doğa bilimleri konu alanlarından sonra en fazla bilimsel üretimin yer aldığı tıp ve sağlık bilimleri alanı 158 bin 678 belgeyle yer alıyor. " diye konuştu.