Ayetullah Hamaney: Şehitlerin görkemli cenaze töreni İran milletinin diri olduğunu gösterdi

İran İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, bugün sabah saatlerinde 19 Mayıs'ta helikopter kazasında şehit düşen İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rehmeti, Tebriz Cuma Namazı Hatibi Ayetullah Muhammed Ali Al-i Haşim ve Cumhurbaşkanı'nı Koruma Birimi Komutanı General Seyyid Mehdi Musevi ve diğer hizmet şehitlerinin aileleriyle görüştü.

Görüşmede halk için çalışmayı, halka hizmet etmeyi ve halkla beraber olmayı bu şehitlerin en belirgin özelliği olarak nitelendiren İnkılap Rehberi, "Merhum Şehit Reisi gece gündüz demeden tam anlamıyla yorulmak bilmezdi." dedi.

İnkılap Rehberi Ayetullah Hamaney, hizmet şehitlerinin ailelerine başsağlığı dileyerek, merhum Şehit Emir Abdullahiyan'ın da yorulmak bilmeden çalıştığını hatırlatarak, "Sayın Reisi ve Sayın Emir Abdullahiyan'ın iç ve dış cephedeki hizmet ve çabalarının anlatımı uzun ve ayrıntılı bir hikayedir." ifadelerini kullandı.

İslam İnkılabı Rehberi, merhum Şehit Al-i Haşim'in öne çıkan özelliklerine de dikkat çekerek, şunları kaydetti: "Merhum Al-i Haşim, Tebriz Cuma İmamı olarak atandığından bu yana, bu namazı sırf bir ibadetten kapsamlı, manevi, hizmet amaçlı ve kamusal bir ibadet haline dönüştürdü." dedi.

Halk için çalışmayı ve çaba göstermeyi Şehit Musevi, Şehit Rahmeti ve şehit düşen uçuş mürettebatının seçkin özelliklerinden biri olarak değerlendiren Ayetullah Hamaney, "Bu vasıflar ve özellikler, Allah'ın onları İran milletinin onur kaynağı kılmasını sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

İslam İnkılabı Rehberi Tebriz, Kum, Tahran, Rey, Bircend, Meşhed, Merağa, Zencan ve Necefabad'da hizmet şehitleri için düzenlenen cenaze törenine halkın yoğun katılım sağladığına işaret ederek, bu görkemli cenaze töreninin İran milletinin diri olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Ayetullah Hamaney, düşmanların halkın İslam Cumhuriyeti'nden ayrıldığı yönündeki propagandaları ve iddialarına değinerek, "Bu olay, dünyanın gözü önünde ve pratikte, İran milletinin cumhurbaşkanına ve devrim sloganlarını yaşatanlara olan bağlılığını kanıtladı." ifadelerini kullandı.

Merhum Reisi'yi devrim sloganlarının vücut bulmuş hali olarak nitelendireren İnkılap Rehberi, "Sayın Reisi, seçim kampanyasına başladığı andan itibaren devrim sloganlarına ve İmam Humeyni'nin (r.a) sözlerine güvendi. Tüm dünya onu devrimin cumhurbaşbaşkanı olarak tanıyordu. Halkın Cumhurbaşkanı Reisi'yi bu şekilde desteklemesi ve takdir etmesi devrimin sloganlarına destek vermek anlamına geliyor." diye konuştu.