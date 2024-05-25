Şehit Reisi Ankara'daki Muhammediye Camii'nde anıldı

Helikopter kazasında şehit düşen İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rehmeti ve Tebriz Cuma Namazı Hatibi Ayetullah Muhammed Ali Al-i Haşim ve diğer hizmet şehitleri için dün 24 Mayıs Cuma günü Ankara'nın Muhammediye Camii'nde anma töreni düzenlendi.

Cuma hatibi bu törende yaptığı konuşmada bu büyük kayıptan dolayı İran hükümeti ve milletine ve Ankara'da yaşayan İranlılara başsağlığı diledi

Cuma hatibi, bazı ülkelerin medyasındaki gerçek dışı haberlere değinerek, milyonlarca kişinin hizmet şehitlerinin cenaze törenine katılımını halkın bu şehitlere yönelik ilgi ve sevgisini gösterdiğini söyledi.

Hatip, İran hükümetinin Gazze ve Filistin halkına verdiği desteğe atıfta bulunarak, "İslam dünyası, Siyonist rejime ekonomik yaptırımlar uygulamaktan dahi çekinirken ve önemli bir adım atmazken İran İslam Cumhuriyeti, Filistin halkına destek verdi. Bugün Batı ve Siyonistlerin İran düşmanlığının temel nedeni, başında Şehit Reisi ve Şehit Emir Abdullahiyan gibi kişilerin yer aldığı bu adalet arayışı yaklaşımıdır" dedi.

İran Ankara Büyükelçisi Habibullahzade de yaptığı konuşmada, bu zor ve üzücü günlerde dost ve komşu ülke Türkiye hükümeti ve halkının, İran hükümeti ve halkına gösterdiği samimi ve dostane destekten dolayı şükran ve takdirini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ve beraberindeki kişilerin halka hizmet etmek için şehit düştüğünü ve Allah katında yüksek mertebelere ulaştıklarını vurguladı.

Bu törenin sonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının yanı sıra Yüce Allah'tan şehitler için rahmet ve yakınları için sabırlar niyaz edildi.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'ne bağlı Kültür Evi'nde de 23 Mayıs Perşembe günü düzenlenen anma töreninde Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki diğer hizmet şehitleri anıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törene TBMM Milletvekilleri, siyasi partilerin yönetici ve üyeleri, Tacikistan, Afganista ve Irak büyükelçiliklerinden diplomatik temsilciler, Farsça öğretmenleri, cami imamları, kültür dernekleri , Ankara'da yaşayan İranlı öğrenciler ve farklı sınıflardan insanlar katılıdı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başbakan Yardımcısı ve TBMM'deki Milletvekili, Alevi derneklerinden biri, Farsça öğretmenleri, cami imamları, Afganistan büyükelçiliği, Türkiye'de yaşayan İranlılar ve Saadat Partisi'nden eski bir milletvekiki hizmet şehitleri hakkında konuştu.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Habibullahzade de bu törende yaptığı konuşmada hizmet şehitlerinin bazı ahlaki ve mesleki özelliklerine değindi.