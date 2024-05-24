24 May 2024 18:43
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News ID: 85487914
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Yemen silahlı kuvvetlerinden Siyonist rejime karşı benzeri görülmemiş operasyonu

24 May 2024 18:43
News ID: 85487914
Yemen silahlı kuvvetlerinden Siyonist rejime karşı benzeri görülmemiş operasyonu

Tahran, İRNA -Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Kızıldeniz, Makran Denizi ve Akdeniz'de 3 gemiye yönelik benzeri görülmemiş 3 operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, bugün  3 gemiye yönelik 3 operasyon gerçekleştirildiğine değinerek, ilk operasyonda, Makran Denizi'nde Siyonist rejimin MSC ALEXANDRA gemisinin çok sayıda balistik füzeyle hedef alındığını bildirdi.

Seri, ikinci operasyonda ise deniz kuvvetleri, insansız hava araçları ve füze güçleri, Kızıldeniz'i geçerken Yunan şirketine ait "YANNIS" gemisini hedef aldığı ifade etti.

Yemenli yetkili, üçüncü operasyonda da Akdeniz'de İsrail rejimine ait "ESSEX" gemisini füzeyle hedef alındığını belirtti.

Seri açıklamalarının devamında "Siyonist rejimle etkileşim içinde olan tüm şirketleri, ilan edilen operasyon bölgesindeki varış noktalarına bakılmaksızın gemilerinin hedef alınacağı konusunda bir kez daha uyarıyoruz." diye konuştu.

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